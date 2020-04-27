Задержанного спецназом вора в законе Турка отправили в СИЗО

Вор в законе Андрей Торкунов, известный в криминальных кругах, как Турок, арестован до 23 июня и отправлен в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь Тверского суда.

Торкунова — гражданина Молдавии — обвиняют по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Обвинение полагает, что на свободе фигурант будет скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей, а также попытается уничтожить доказательства.

В настоящее время вор в законе также находится в международном розыске: его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова.

23 апреля сообщалось, что Торкунов задержан спецназом сразу после освобождения из Верхнеуральской тюрьмы, где ранее отбывал наказание.

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