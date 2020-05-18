Воры в законе Полтава и Ислам Большой скончались за одни сутки

Два вора в законе — 44-летний Ислам Эдильгиреев, известный в криминальных кругах как Ислам Большой, и 82-летний Владимир Дрибный (Полтава) скончались 15 мая. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Эдильгиреев скончался в Чечне, а Дрибный — в Одессе (Украина). При этом смерть обоих криминальных авторитетов не носит насильственный характер.

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Ислам Эдильгиреев — уроженец Грозного — был коронован в июле 2013-го. В 2014 и 2015 годах он дважды привлекался в Москве к уголовной ответственности за наркотики. Эдильгиреев был кандидатом в главные воры в законе Чечни, однако этому помешало его увлечение запрещенными веществами.

Владимир Дрибный родился в Полтаве в 1938 году. В 50-е годы он был дважды судим за кражи полтавским и черниговским судами и отбывал срок в Северо-Уральском исправительно-трудовом лагере (Севураллаге). Последний раз Дрибного задерживали в Одессе в 2017 году: у него изъяли «общак» на сумму более чем один миллион долларов. Год спустя все деньги были возвращены вору в законе.

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