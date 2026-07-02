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00:47, 2 июля 2026Путешествия

В восьми российских городах начали оформлять визы в Черногорию

Визовые центры Черногории открылись в восьми российских городах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Визовые центры Черногории открылись в восьми российских городах, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом пишет РИА Новости.

Оформить документы туристы теперь могут в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. «С 2 июня 2026 года VFS Global начал прием документов на визу в Черногорию, однако российским туристам для коротких поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется», — указали специалисты.

Отмечается, что в центрах принимают заявления на все основные категории черногорских виз.

Ранее сообщалось, что Черногория будет как можно дольше откладывать введение виз для россиян перед вступлением в Евросоюз.

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