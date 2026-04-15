Введение виз в Черногорию для россиян описали фразой «будет откладывать как можно дольше»

Черногория будет как можно дольше откладывать введение виз для россиян перед вступлением в Евросоюз. Такой фразой описал позицию страны программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с «Известиями».

Это объясняется тем, что примерно четвертая часть экономики Черногории приходится на туризм, а россияне занимают второе место по турпотоку туда. Более того, 21 тысяча жителей государства из 630 тысяч являются гражданами РФ. Четверть всех компаний с иностранным капиталом — также российские.

«Сроки вступления Черногории пока предварительно намечены на 2028 год. Но я вполне допускаю, что это сдвинется ближе к 2030 году», — отметил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Черногория введет визы для россиян в третьем квартале 2026 года. В настоящее время соотечественники могут посещать страну без разрешения на въезд и оставаться в ней до 30 дней. Однако позже инициативу захотели отложить до вступления государства в Евросоюз.