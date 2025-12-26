Реклама

13:36, 26 декабря 2025Путешествия

В Черногории захотели отложить введение виз для россиян

Черногория захотела отложить введение виз для россиян до вступления в ЕС
Елизавета Гринберг (редактор)
Фото: Ольга Головко / РИА Новости

В Черногории захотели отложить введение виз для россиян до вступления государства в Евросоюз (ЕС). Об этом в беседе с «Известиями» заявил вице-спикер парламента страны Николла Камадж.

Он напомнил, что в настоящее время государство работает над вступлением в ЕС в качестве 28-го члена. Получить этот статус Черногория надеется к 2028 году. Фундаментальное требование для этого — приведение визовой политики к стандартам Евросоюза.

«Но это не означает, что нам необходимо вводить визовый режим до вступления в ЕС», — подчеркнул Камадж. При этом он добавил, что при решении всех остальных вопросов для вступления в ЕС, Черногория «не будет тормозить свое движение из-за безвизового режима с Россией».

Ранее сообщалось, что Черногория введет визы для россиян в третьем квартале 2026 года. В настоящее время соотечественники могут посещать страну без разрешения на въезд и оставаться в ней до 30 дней.

