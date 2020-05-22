Бывшего вора в законе Паштета назвали кандидатом в лидеры криминала Белоруссии

Из исправительно-трудовой колонии №5 (ИТК) в городе Ивацевичи (Белоруссия) после отбытия срока освободился бывший вор в законе, 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как Паштет. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Паштета называют кандидатом в лидеры криминала Белоруссии: он может составить конкуренцию главному вору в законе страны Александру Кушнерову (Саша Кушнер). Правда, как отмечает агентство, в преступном мире Паштет не считается человеком «с острым умом».

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Уроженец Минска, бывший вор в законе Алексеевич был судим пять раз: в Белоруссии — за хулиганство и дважды за разбой, а также в России — за наркотики и незаконное пересечение границы. Свой воровской титул Паштет получил в декабре 2012 года в Дубае (ОАЭ): его короновали представители грузинского воровского клана во главе с Тариэлом Ониани (Таро) и Мерабом Джангвеладзе (Сухумский).

По замыслу лидеров клана, Паштет уже тогда должен был составить конкуренцию Саше Кушнеру — белорусскому ставленнику лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан). Однако уже в январе 2013 года Паштет был лишен воровского титула в СИЗО Зеленограда по решению целого ряда воров в законе.

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