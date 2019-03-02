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Умер вор в законе Джемал Микеладзе

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Джемал Микеладзе

Вор в законе Джемал Микеладзе (Джемо Тбилисский) скончался в возрасте 43 лет в Италии. Об этом сообщает агентство «Прайм Крайм».

Как сообщает «Коммерсант», возможной причиной смерти криминального авторитета стали осложнения, связанные с употреблением наркотиков. Отмечается, что ранее в январе умер брат Джемала Мамука.

Джемал Микеладзе — младший из титулованных сыновей известного вора в законе Джемала Микеладзе-старшего (Арсена). Пик воровской активности Джемо пришелся на 2011-2012 годы, когда он участвовал в «конфликте воровских кланов». Долгое время вместе с братом занимал сторону оппонентов бывшего лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). По некоторым данным, мог быть причастен к смертельному покушению на Усояна.

В 2013 году Джемал Микеладзе был обвинен в незаконном хранении оружия, за что получил три года общего режима. В конце 2016 года его экстрадировали в Италию по запросу местных властей из-за подозрений в причастности к оргпреступности.

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