Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.

В июле 2011 года Костя Канский пережил покушение. Как писал «Коммерсантъ», неизвестный пять раз выстрелил в авторитета, когда тот заходил в подъезд своего дома. Источник газеты выдвигал версию, что поводом для покушения стал передел сфер влияния в криминальной среде. Найбауэра также пытались убить в 2005 году.

Костю Канского короновали в Москве в конце 1990-х годов, отмечал «Коммерсантъ». У него две судимости: в 1982-м за угон машины и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.

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