Чеченский вор в законе решил силой взять контроль над империей убитого Гули

Чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Шалинский) решил силой взять контроль над империей убитого главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

В настоящее время чеченец активно наращивает влияние в Челябинской области и имеет статус смотрящего за Южным Уралом. Если ему удастся заручиться поддержкой и в других регионах, он вполне сможет побороться с братом Гули Намиком Бакинским за наследство погибшего. Домбаеву хотелось бы замкнуть на себя денежные потоки, которые приносит мафии торговля фруктами, орехами и овощами, поэтому он готов к решительным действиям, что может привести к стычкам и конфликтам между его подручными и сторонниками Намика.

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20 августа сообщалось о троих претендентах на империю Гули: 47-летний Георгий Акоев (Гия Свердловский) — племянник убитого лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан); 65-летний Автандил Кобешавидзе (Авто), проживающий сейчас на Украине, и 39-летний Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский). Однако наследником погибшего считается Намик Бакинский. Недавнее примирение воров Мераба Мзарелуа и Маци Гварамии повысило его авторитет и закрепило за ним статус безоговорочного лидера.

19 августа Гули был расстрелян в турецком ресторане. Киллер — Хаган Зейналов, известный как Хан Бакинский, — вошел в доверие к нему и считался одним из его приближенных. Изначально убийца рассказал турецким силовикам, что застрелил Гули из личной неприязни, но позже признался, что его наняли за несколько миллионов долларов. Однако гонорар киллеру не заплатили.

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