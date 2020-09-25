Держатель российского воровского общака умер после избиения на зоне

Бывший держатель российского воровского общака, 45-летний Кахабер Парпалия, известный в криминальных кругах, как Каха Гальский, найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Официальной причиной смерти Парпалии был назван инсульт, однако накануне криминальный авторитет был сильно избит.

По данным ИА, нынешний срок стал первым для Парпалии. При этом для вора в законе, ранее не отбывавшего наказание, отправка в Омск считается «равносильной смертному приговору». Омское управление ФСИН традиционно считается «красным» — все неформальные аспекты жизни заключенных в нем находятся под полным контролем тюремной администрации.

Как пишет «Прайм Крайм», среди других управлений омское выделяется своей нетерпимостью к носителям воровских традиций.

Каха Гальский попал на зону из-за кокаина

Вор в законе был задержан в декабре 2018 года. Тогда его кортеж остановили сотрудниками полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

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При себе у Парпалии оказался пакетик с восемью граммами кокаина, а его внешний вид, речь и поведение указывали на содержание запрещенного вещества в крови.

Кроме того, у водителя криминального авторитета при себе имелся незарегистрированный боевой пистолет. В итоге на вора в законе завели дело о незаконном хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере.

После задержания Кахабера Парпалии воровской мир выделил миллион долларов на его освобождение. Эти деньги должны были пойти на взятки должностным лицам и предполагаемый залог. Но суд отказался выпустить Парпалию на свободу. Вора в законе поселили в женский СИЗО №6 «Печатники», чтобы лишить поддержки заключенных.

Процесс над Парпалией начался в Кунцевском районном суде Москвы в ноябре 2019 года. Пять месяцев спустя, 16 марта, криминальный авторитет был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Каха Гальский сделал «карьеру» благодаря лидеру преступного мира России

Как пишет «Прайм Крайм», Парпалия, получивший воровской титул в 1999 году, входил в число наиболее влиятельных российских воров в законе. До нынешнего года он не привлекался к уголовной ответственности, хотя задерживался неоднократно. Это дало основания говорить о связях Парпалии с силовиками.

Преступную карьеру авторитет начал на рубеже 1980-х и 1990-х годов как рядовой вор-борсеточник.

Стремительный рост влияния Парпалии начался со знакомства с лидером преступного мира России Захарием Калашовым (Шакро Молодой) после возвращения последнего в Россию из Испании в 2014 году. Парпалия сумел настолько прочно войти в доверие к Калашову, что после ареста Шакро в июле 2016 года принял в свое ведение российский воровской общак.

По некоторым данным, Парпалия даже обзавелся собственным особняком на Рублевке с прислугой, поварами и большим штатом охраны.

Общак — это казна всех воров в законе

Общак, за который отвечал погибший Кахабер Парпалия — это казна воров в законе. В криминальном мире их на постоянной основе собирают в каждом регионе — сейчас, в основном, в местах лишения свободы. Эти деньги, по сути, являются добровольными взносами с любого дохода.

На свободе их могут платить, к примеру, как процент от удачного преступления или сделки, если речь идет о «приблатненных» бизнесменах.

За решеткой это обычно комиссия с передачи или денежного перевода, плюс обязательные отчисления с азартных игр (10 процентов от ставки).

Точные размеры российского воровского общака неизвестны. При прежнем лидере преступного мира страны Аслане Усояне (Дед Хасан) общак составлял около десяти миллионов долларов (771 миллион рублей по нынешнему курсу). Предположительно, сегодня его размеры больше.