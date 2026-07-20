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11:44, 20 июля 2026Мир

В СВР раскрыли сроки создания Германией ядерного оружия

СВР: Германия может создать собственное ядерное взрывное устройство в срок до одного года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Эксперты НАТО считают, что Германия в срок до одного года может создать собственное ядерное взрывное устройство. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

«Военные эксперты НАТО считают, что Берлин способен самостоятельно в течение 1-3 месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство без проведения его натурных испытаний», — говорится в заявлении.

В СВР подчеркнули, что намерение Берлина получить доступ к ядерному оружию вызывает в Европе крайнюю обеспокоенность. В НАТО также обеспокоены из-за активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ ядерно-оружейной направленности.

В марте канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении сообщили, что Париж и Берлин начали сотрудничество в сфере ядерного оружия.

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