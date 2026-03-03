Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 3 марта 2026Мир

Германия начала сотрудничество с Францией в сфере ядерного оружия

Германия и Франция начали сотрудничество в сфере ядерного оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Германия и Франция начали сотрудничество в сфере ядерного оружия. Об этом стало известно из совместного заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского лидера Эммануэля Макрона, опубликованного на официальном сайте немецкого правительства.

«В духе их тесного партнерства, изложенного в Статье 4 Аахенского договора, Франция и Германия, учитывая меняющийся ландшафт угроз, решили перейти к более тесному сотрудничеству в сфере сдерживания», — говорится в материале.

В документе сообщается, что Франция и Германия создали Руководящую группу высокого уровня по ядерному сотрудничеству, которая будет служить двусторонней основой для диалога по вопросам доктрины и координации стратегического сотрудничества, включая консультации относительно надлежащего сочетания обычных вооружений, противоракетной обороны и французских ядерных возможностей.

Уточняется, что Париж и Берлин договорились о первых конкретных шагах, начинающихся с этого года, которые будут включать участие Германии на уровне обычных вооружений во французских ядерных учениях, совместные посещения стратегических объектов, а также развитие обычных вооружений совместно с европейскими партнерами.

Ранее Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире. По его словам, Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и нужно мыслить в масштабах всего европейского континента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Войны можно вести вечно». Трамп хвастается возможностями США, пока чиновники жалуются на быстрое истощение вооружений

    На Западе предрекли ответ Европы на остановку трубопровода «Дружба»

    Более тысячи российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока

    Германия начала сотрудничество с Францией в сфере ядерного оружия

    Загитова пожаловалась на проблемы с лицом

    Россиянам раскрыли актуальную схему кражи аккаунтов в Telegram

    Орбакайте случайно раскрыла проблемы со здоровьем Пугачевой

    Путин назначил нового посла в Польше

    В России предложили ввести минимальную цену на картофель

    Масштабы отъезда россиян из Израиля назвали преувеличенными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok