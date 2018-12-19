Свободу держателя российского воровского общака оценили в миллион долларов

Криминальный мир России выделил один миллион долларов на освобождение из-под стражи держателя российского воровского общака, авторитета Кахабера Парпалии, также известного как Каха Гальский. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, выделенная криминалом сумма включала в себя как взятки должностным лицам, так и предполагаемый размер залога. Однако 18 декабря Мосгорсуд отказался изменять Парпалии меру пресечения. В настоящее время вор в законе помещен в женское СИЗО №6 «Печатники»: таким образом правоохранительные органы намерены лишить авторитета поддержки заключенных.

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Как отмечается в сообщении, помимо обвинения в хранении наркотиков в крупном размере (до 10 лет лишения свободы), Парпалии также грозит обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного. В частности, в отношении Парпалии собран материал, доказывающий его связь с группировкой воров-борсеточников из города Лобня (Московская область).

9 декабря сообщалось, что вор в законе задержан сотрудниками Московского уголовного розыска при содействии ФСБ России. При себе у Парпалии была обнаружена крупная доза кокаина. Его внешний вид, речь и поведение указывали на содержание запрещенного вещества в крови.

По данным «Прайм Крайм», Парпалия, получивший воровской титул в 1999 году, входит в число наиболее влиятельных российских воров в законе. До сих пор он ни разу не привлекался к уголовной ответственности, хотя задерживался неоднократно. Это дало основания говорить о связях Парпалии с силовиками.

Преступную карьеру авторитет начал на рубеже 1980-х и 1990-х годов как рядовой вор-борсеточник. Стремительный рост влияния Парпалии начался со знакомства с лидером преступного мира России Захарием Калашовым (Шакро Молодой) после возвращения последнего в Россию из Испании в 2014 году. Парпалия сумел настолько прочно войти в доверие к Калашову, что после ареста Шакро в июле 2016 года принял в свое ведение российский воровской общак.

@112 / Telegram

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