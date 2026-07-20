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11:39, 20 июля 2026Бывший СССР

В постсоветской стране людям пригрозили арестом за антикитайские высказывания

Пресс-секретарь президента Киргизии пригрозил арестами политикам за антикитайские посты
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Znamenskiy / Shutterstock / Fotodom

Пресс-секретарь президента Киргизии Дайырбек Орунбеков пригрозил арестами пользователям соцсетей и политикам за антикитайские посты в социальных сетях. Его слова приводит Vesti.kg.

«Есть политики, которые мечтают стать президентом, грезят этим. Они через фейковые аккаунты очерняют власть, утверждают, что "китайцы заполонили страну", "земли продаются", "внешний долг растет" (...) Если не прекратите нагнетать, будете задержаны вместе с руководителями», — сообщил Орунбеков.

Свое обращение пресс-секретарь президента Киргизии направил ряду политиков, среди которых бывший глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. В феврале он был отправлен в отставку, а позже приговорен к четырем годам тюрьмы по статье о насильственном захвате власти. Позже меру пресечения заменили подпиской о невыезде.

Причиной отстранения Ташиева от политической власти стало так называемое «Письмо 75», где он и ряд политических деятелей республики потребовали от президента Киргизии Садыра Жапарова немедленно провести новые выборы главы государства. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что отстранение экс-главы киргизской спецслужбы от должности позволило предотвратить внутренний раскол в стране.

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