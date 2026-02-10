«Главного русофоба в Киргизии» отправили в отставку

Президент Киргизии Жапаров отправил в отставку главу спецслужбы Ташиева

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку главу Главного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Об увольнении главы спецслужбы пишет местное издание 24KG.

Сообщается, что отставка чиновника, которого называли вторым человеком в стране после президента, произошла на фоне нарастающих дискуссий в Киргизии о сроках полномочия главы государства и предстоящих выборов.

В начале февраля группа публичных деятелей республики обратилась к Жапарову с инициативой провести досрочные выборы президента. Они считают, что из-за принятия новой Конституции Киргизии в 2021 году необходимо провести новое голосование. Предыдущее, отмечают инициаторы, состоялось по нормам старого Основного закона республики.

Эксперты полагают, что Ташиев имел намерения вступить в предвыборную гонку. Сам он сейчас находится в Германии, как утверждается, на лечении и свою отставку пока не комментировал.

Военкор Семен Пегов считает, что Ташиев был «главным русофобом Киргизии», который возглавлял соответствующее крыло в системе власти страны.

Садыр Жапаров и Камчыбек Таширов пришли к власти после революции в Киргизии 2020 года. В ходе беспорядков они оба были освобождены протестующими, а их дело считалось сугубо политическим. На выборах 2021-го Жапаров одержал победу с результатом 84 процента, после чего в республике была принята новая Конституция.

Таширов же стал главой спецслужб и фактическим лидером силового блока страны.