Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 10 февраля 2026Бывший СССР

«Главного русофоба в Киргизии» отправили в отставку

Президент Киргизии Жапаров отправил в отставку главу спецслужбы Ташиева
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку главу Главного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. Об увольнении главы спецслужбы пишет местное издание 24KG.

Сообщается, что отставка чиновника, которого называли вторым человеком в стране после президента, произошла на фоне нарастающих дискуссий в Киргизии о сроках полномочия главы государства и предстоящих выборов.

В начале февраля группа публичных деятелей республики обратилась к Жапарову с инициативой провести досрочные выборы президента. Они считают, что из-за принятия новой Конституции Киргизии в 2021 году необходимо провести новое голосование. Предыдущее, отмечают инициаторы, состоялось по нормам старого Основного закона республики.

Эксперты полагают, что Ташиев имел намерения вступить в предвыборную гонку. Сам он сейчас находится в Германии, как утверждается, на лечении и свою отставку пока не комментировал.

Материалы по теме:
Воздержались. Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
Воздержались.Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
18 июня 2022
«Власть трещит по швам» 20 лет назад в Киргизии случилась цветная революция. Почему она привела страну к хаосу и бегству населения?
«Власть трещит по швам»20 лет назад в Киргизии случилась цветная революция. Почему она привела страну к хаосу и бегству населения?
24 марта 2025
Диктатура в законе В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Диктатура в законеВ Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
18 января 2021

Военкор Семен Пегов считает, что Ташиев был «главным русофобом Киргизии», который возглавлял соответствующее крыло в системе власти страны.

Садыр Жапаров и Камчыбек Таширов пришли к власти после революции в Киргизии 2020 года. В ходе беспорядков они оба были освобождены протестующими, а их дело считалось сугубо политическим. На выборах 2021-го Жапаров одержал победу с результатом 84 процента, после чего в республике была принята новая Конституция.

Таширов же стал главой спецслужб и фактическим лидером силового блока страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жилой многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    На западе заявили о подготовке нового российского наступления

    Появилась новая информация о семье убитого 9-летнего Паши из Петербурга

    Иностранец готовил теракт в правительственном здании России

    В России предрекли ВСУ удар возмездия за новую атаку на Крым

    Малышева призвала запретить один диагноз

    Инвалид из российского города потерял возможность выйти на улицу из-за отключения лифта

    На юге России нашли кубанских «драконов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok