Жапаров победил на выборах президента Киргизии

Садыр Жапаров победил на выборах в Киргизии, набрав 79,23 процента голосов. Данные после ручного подсчета 100 процентов бюллетеней приводит Центризбирком республики, пишет ТАСС.

За Садырова таким образом проголосовали более 1,1 миллиона жителей. Следом за ним по количеству голосов идет Адахан Мадумаров — его захотели избрать 95 тысяч человек (6,8 процента).

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны и референдум по определению формы правления. По итогам последнего, за усиление института президента выступили более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (11 процентов), против всех — 62 тысячи (4,5 процента).

Будучи еще кандидатом в президенты, Жапаров описал отношения с Россией после выборов. Он заявил: «Это наш самый главный стратегический партнер». В случае победы на выборах он пообещал «продолжать это».