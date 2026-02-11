В решениях президента Киргизии увидели стабилизацию ситуации в республике

Притчин: Жапаров, отправив в отставку Ташиева, предотвратил раскол в Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров, отправив в отставку главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, сыграл на опережение и предотвратил внутренний раскол в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал заведующий сектором Центральной Азии, ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

10 февраля киргизский лидер отправил в отставку Ташиева. Он объяснил свое решение тем, что не желал допустить раскола в обществе и между государственными органами. Главной целью своего решения Жапаров назвал укрепление единства.

Притчин пояснил, что к 2026 году в Киргизии начал складываться дисбаланс сфер влияния между президентом и главой ГКНБ. «Садыр Жапаров, используя свое конституционное право, решил заменить руководство ГКНБ, тем самым устранив возможность реального раскола, когда стороны начали бы между собой враждовать и вести аппаратную и политическую борьбу», — отметил эксперт.

По его словам, действия Жапарова позволили стабилизировать ситуацию. Однако эксперт не исключает, что Ташиев может взять реванш либо путем президентских выборов, либо «через дестабилизацию» обстановки в стране.

Отдельно Притчин отметил, что отношения между Россией и Киргизией улучшатся после ухода Ташиева из политики.

Российско-киргизские отношения от этого только улучшатся, потому что часть креатур Ташиева считались националистически настроенными политиками, в частности, спикер парламента [Нурланбек Шакиев] выдвинул ряд инициатив по сокращению использования русского языка. Поэтому, я думаю, в таком глобальном контексте отношения между странами только выиграют от этих изменений Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии, ИМЭМО РАН

Отставка Камчыбека Ташиева, которого многие считали вторым лицом в государстве после Садыра Жапарова, произошла в условиях общественной дискуссии о сроках президентских полномочий и предстоящих выборов главы государства.