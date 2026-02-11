Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:36, 11 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В решениях президента Киргизии увидели стабилизацию ситуации в республике

Притчин: Жапаров, отправив в отставку Ташиева, предотвратил раскол в Киргизии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Камчыбек Ташиев

Камчыбек Ташиев. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров, отправив в отставку главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, сыграл на опережение и предотвратил внутренний раскол в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал заведующий сектором Центральной Азии, ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

10 февраля киргизский лидер отправил в отставку Ташиева. Он объяснил свое решение тем, что не желал допустить раскола в обществе и между государственными органами. Главной целью своего решения Жапаров назвал укрепление единства.

Притчин пояснил, что к 2026 году в Киргизии начал складываться дисбаланс сфер влияния между президентом и главой ГКНБ. «Садыр Жапаров, используя свое конституционное право, решил заменить руководство ГКНБ, тем самым устранив возможность реального раскола, когда стороны начали бы между собой враждовать и вести аппаратную и политическую борьбу», — отметил эксперт.

По его словам, действия Жапарова позволили стабилизировать ситуацию. Однако эксперт не исключает, что Ташиев может взять реванш либо путем президентских выборов, либо «через дестабилизацию» обстановки в стране.

Отдельно Притчин отметил, что отношения между Россией и Киргизией улучшатся после ухода Ташиева из политики.

Российско-киргизские отношения от этого только улучшатся, потому что часть креатур Ташиева считались националистически настроенными политиками, в частности, спикер парламента [Нурланбек Шакиев] выдвинул ряд инициатив по сокращению использования русского языка. Поэтому, я думаю, в таком глобальном контексте отношения между странами только выиграют от этих изменений

Станислав Притчинзаведующий сектором Центральной Азии, ИМЭМО РАН

Отставка Камчыбека Ташиева, которого многие считали вторым лицом в государстве после Садыра Жапарова, произошла в условиях общественной дискуссии о сроках президентских полномочий и предстоящих выборов главы государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Зеленский потребовал конкретики в вопросе вступления Украины в Евросоюз

    Медведев оценил отношение Трампа к некоторым странам словами «просто обалдели»

    Командование ВСУ разрешило военным отступать только при одном условии

    В решениях президента Киргизии увидели стабилизацию ситуации в республике

    Зеленский назвал условие для завершения конфликта на Украине

    Зеленский высказался об идее анонсировать выборы на Украине

    Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok