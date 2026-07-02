В постсоветской стране бывшего соратника президента отправили в тюрьму

Бывшего главу ГКНБ Киргизии Ташиева приговорили к четырем годам тюрьмы

Бывшего главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева приговорили к четырем годам тюрьмы по делу «письма 75». Об этом пишет Exlusive.kz.

«Камчыбека Ташиева (...) приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщает издание. Его осудили по статье о насильственном захвате власти.

«Письмо 75» было опубликовано в феврале 2026 года и являлось открытым политическим обращением к президенту Киргизии Садыру Жапарову. Основным требованием было немедленное проведение новых выборов главы государства. Именно его публикация, как отмечают эксперты, стала точкой раскола между президентом и экс-главой ГКНБ.

Политический тандем Жапарова и Ташиева образовался во время октябрьской революции 2020 года в Киргизии и считался самым прочным в истории страны.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что между Жапаровым и Ташиевым к 2026 году начал складываться дисбаланс сфер влияния. «Садыр Жапаров, используя свое конституционное право, решил заменить руководство ГКНБ, тем самым устранив возможность реального раскола, когда стороны начали бы между собой враждовать и вести аппаратную и политическую борьбу», — подчеркнул он.