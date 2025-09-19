«Не должно быть новостей о проститутках». Киргизия переименовала один из крупнейших городов. Есть ли здесь антироссийский посыл?

Политолог Притчин: Появление города Манас в Киргизии связано с конкуренцией элит

17 сентября президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый Жогорку Кенешем (парламентом) страны неделей ранее закон о переименовании города Джалал-Абада в Манас. Переименованный Джалал-Абад является третьим по численности населения городом Киргизии и одним из центров юга страны наряду с Ошем. Также регион является родиной для значительной части современного руководства страны, пришедшего к власти после президентских выборов и протестов 2020 года.

Решение было принято на фоне сноса ряда памятников, связанных с российским и советским наследием в стране. В отношениях России и Киргизии в последнее время также случались скандалы: сначала российские силовики задержали киргизских граждан в московской бане «Бодрость», а затем правоохранительные органы среднеазиатской республики арестовали сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину и российского политолога Виктора Васильева. Связано ли переименование города в честь мифического богатыря, родившегося на территории современной России, с антироссийскими действиями, — разбиралась «Лента.ру».

История переименования

Инициатива прошла все необходимые уровни всего за две недели:

3 сентября депутаты городского кенеша (совета) Джалал-Абада единогласно поддержали предложение мэра Эрнисбека Ормокова о переименовании

5 сентября соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента

9 сентября профильный комитет Жогорку Кенеша рассмотрел его во внеочередном порядке и одобрил сразу в трех чтениях

10 сентября киргизский парламент принял закон сразу в трех чтениях

17 сентября Садыр Жапаров подписал закон. Решение о переименовании вступит в силу через 10 дней

Как рассказал в беседе с «Лентой.ру» заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, решение властей Киргизии по переименованию одного из крупнейших городов страны во многом связано с конкуренцией элит внутри страны.

Присутствующая незримая конкуренция между севером и югом все равно в той или иной степени, конечно же, является фактором внутренней политики в Киргизии Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

Почему Манас важен для Киргизии?

Авторы законопроекта в пояснительной записке назвали целью переименования Джалал-Абада «укрепление национальной идеологии». В качестве нового названия города было предложено имя Айкол Манаса («Благородного Манаса») — героя главного национального эпоса Киргизии, богатыря, защитившего по легенде киргизский народ от различных нашествий.

Что такое «Манас»? «Манас» — героический эпос киргизского народа, основу которого составляют подвиги богатыря Манаса. Включен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире. Ученые предполагают, что события «Манаса» относятся преимущественно к XV-XVI векам, примерно этим же периодом датированы первые упоминания эпоса. Сюжет «Манаса» посвящен возвращению киргизов на территорию современной Киргизии с гор Алтая, а также борьбе за отвоевание земель с родственными монголам племенами кытаев и калмаков. Ряд событий легенды посвящен сражениям за хребет Киргизский Алатау на границе Киргизии и Казахстана. В общеобразовательных школах Киргизии с 2012 существует предмет «Манасоведение», также оно является направлением исследований в тюркологии. Станислав Притчин также отметил существование института манасчи — профессиональных сказителей «Манаса», импровизировающих на тему эпоса и пользующихся авторитетом в обществе.

Джалал-Абад стал не первым объектом, получившим имя Манаса — такое же название по инициативе писателя Чингиза Айтматова носит международный аэропорт столицы страны, Бишкека. На территории аэропорта до 2014 года располагалась одноименная авиабаза и центр транзитных перевозок ВВС США, использовавшаяся для снабжения группировки войск в Афганистане.

Депутат Миргул Темирбаева предложила установить в Манасе памятник герою национального эпоса после переименования города. «Сейчас все памятники символизируют Манаса как воина на коне. У молодежи может создаться неверный образ. Нужно создать новый образ Манаса как справедливого правителя на троне, а не на коне», — подчеркнула политик.

Однако представлявший законопроект директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Киргизии Кудайберген Базарбаев в ответ на вопрос парламентария заявил, что жители Манаса будут по-прежнему называться джалалабадцами. Прежнее название сохранит и одноименная область.

Вместе с этим, джалалабадцы должны чувствовать ответственность. Не должно быть в будущем новостей в Интернете о манасских проститутках, манасских коррупционерах, манасских насильниках Мирлан Самыйкожо депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии

Станислав Притчин отметил, что «Манас» является одним из самых значимых культурных объектов наследия киргизского народа и выделяет его среди соседей. Политолог подчеркнул, что эпос является государствообразующим для современной Киргизии

Значимость этого героического эпоса, конечно же, используется и властями, в том числе и в идеологической работе Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

Глава киргизской спецслужбы назвал переименование своей идеей

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев уже после подписания закона президентом назвал переименование Джалал-Абада своей идеей. Чиновник признал, что идея изменения названия города была непривычной для жителей.

Но слово «Манас» и сам Манас в сердце каждого киргиза. В каждом из нас Манас! Камчыбек Ташиев глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии

Ташиев также опроверг появившиеся сообщения о возможном переносе столицы страны в Манас и предложил вынести вопрос на национальный референдум, при этом согласившись с идеей. Руководитель ГКНБ добавил, что города под названием Джалал-Абад есть в Индонезии, Афганистане, Пакистане и Индии, а Манас будет только в Киргизии.

Политолог Медет Тюлегенов отметил, что Джалал-Абадская область является родиной главы киргизской спецслужбы. Он также указал на реакцию общества на резкие перемены и появившиеся слухи о возможном переносе столицы.

Люди машут рукой: «Ну, опять что-то поменяли — и что?» В череде таких событий люди могут не заметить действительно важных изменений Медет Тюлегенов киргизский политолог

В свою очередь, Станислав Притчин отметил как статус Ташиева во внутренней политике Киргизии, так и его стремление представлять национально-патриотически ориентированных избирателей. По мнению политолога, глава ГКНБ старательно работает с имиджем патриотически настроенного политика: например, в апреле 2025 года он предложил переименовать грецкий орех в киргизский из-за большой площади ореховых лесов на территории страны.

Ташиев как политик старается присутствовать в публичном поле и реагировать на общественные запросы, даже совсем небольшие. Он в целом максимально себя позиционирует как защитник и отдельного гражданина, и в целом киргизского государства. Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

Отношение к историческому наследию в Киргизии

В отношениях России и Киргизии есть консенсус на тему Великой Отечественной войны: президент России Владимир Путин поздравлял страну с годовщиной Победы, а министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев заявлял о готовности Бишкека бороться за правду о Второй мировой войне.

Однако периодически в Киргизии происходят случаи демонтажа и переноса памятников, связанных с российским или советским наследием. Например, в июне 2025 года власти города Ош демонтировали один из самых высоких памятников Владимиру Ленину, а в июле власти города Балыкчы Иссык-Кульской области снесли памятник русскому географу и государственному деятелю Петру Семенову-Тян-Шанскому.

Несмотря на это, в переименовании Джалал-Абада в Манас нет антисоветского или антироссийского посыла: населенный пункт существовал как кишлак еще до вхождения земель в состав Российской империи.

Власти Киргизии также активно меняют и национальные символы: в декабре 2023 года Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага, а в октябре 2024 года спикер парламента Нурланбек Шакиев предложил написать новый гимн. 13 января Шакиев также воплотил давнюю мечту и сменил фамилию на более киргизскую Тургунбек уулу (в переводе «сын Тургунбека»).

Какие цели преследовали власти?

Как отмечает Станислав Притчин, переименование Джалал-Абада и развитие этого региона отражает ситуацию в Киргизии в целом после президентских выборов 2020 года. Он отметил неравномерное развитие республики до прихода к власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, а также стремление политиков развивать свои родные южные регионы. В качестве примера эксперт привел программу развития Каракола, столицы родного региона Жапарова — Иссык-Кульской области.

По мнению Притчина, переименование Джалал-Абада может быть связано со стремлением поднять статус города и повысить его значимость, в том числе и символическую.

Южные элиты все равно пытаются в определенной степени перетягивать одеяло на себя, хотя вынуждены жить на севере из-за пребывания на высших республиканских постах. Поэтому, я думаю, этот фактор тоже в определенной степени влияет на активность Камчыбека Ташиева Станислав Притчин заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

В свою очередь, Медет Тюлегенов предположил, что такой символический жест по отношению к южному городу может стать поводом для межрегионального напряжения в республике. По его словам, использование образа национального героя может привести к обесцениванию его значения.

Переименование Джалал-Абада является демонстрацией власти. Люди могут спрашивать: «Зачем менять название города?», а ответ властей будет прост: «Потому что мы можем». Это показатель того, что любое решение можно провести за считанные дни, даже если оно не обсуждалось заранее Медет Тюлегенов киргизский политолог

Говоря о внешнеполитических факторах, Станислав Притчин усомнился в их возможном влиянии на переименование Джалал-Абада в Манас. При этом эксперт отметил, что слухи о переносе столицы Киргизии на юг могут быть связаны с рассуждениями на тему партнерства с соседними государствами, в частности, с Казахстаном и Узбекистаном.