В Киргизии изменили узор на флаге

РИА: президент Киргизии Жапаров подписал указ о частичном изменении флага страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о частичном изменении государственного флага страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

На новом флаге Киргизии было изменено изображение солнца. На использовавшемся с 1992 года флаге лучи имели волнообразный узор, в то время как на измененной версии их сделали прямыми.

Авторы проекта также отмечали, что предыдущий узор солнечных лучей напоминал многим гражданам подсолнух, хотя растение не является основной сельскохозяйственной культурой Киргизии. При этом, по мнению депутатов киргизского парламента, прямые лучи выглядят более реалистично.

Ранее проект изменения флага одобрил парламент республики. Отмечается, что законопроект был принят во втором и третьем чтении.