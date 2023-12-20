В Киргизии одобрили проект изменения флага

Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны

Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

«Депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики" во втором и третьем чтении"», — сообщили в пресс-службе. Авторами инициативы стали спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Изменение элемента госфлага поддержал президент Садыр Жапаров.

Ранее правительство Киргизии поддержало идею заменить изображение солнца на флаге страны из-за его схожести с подсолнухом.