В Киргизии решили заменить солнце на флаге страны из-за схожести с подсолнухом

Кабмин Киргизии поддержал замену солнца на флаге из-за схожести с подсолнухом

Кабинет министров Киргизии поддержал идею заменить изображения солнца на флаге страны из-за его схожести с подсолнухом. Об этом сообщает портал Bulak.kg.

Правительство решило оставить официальные документы с изображением флага актуальными до окончания срока их действия, в том числе паспорта и водительские удостоверения граждан. При отсутствии срока действия документы можно будет использовать до принятия уполномоченным госорганом решения об их замене.

В то же время в кабмине обратили внимание на неточности в законопроекте. Так, авторам документа указали на несоответствие в расчетах по тексту проекта со схематическим изображением флага.

В ноябре идею о замене изображения лучей солнца на флаге на прямые поддержал парламент Киргизии. Авторы нового проекта отмечают, что солнце с волнообразными лучами напоминает многим гражданам подсолнух.