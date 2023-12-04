Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 4 декабря 2023Бывший СССР

В Киргизии решили заменить солнце на флаге страны из-за схожести с подсолнухом

Кабмин Киргизии поддержал замену солнца на флаге из-за схожести с подсолнухом

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Кабинет министров Киргизии поддержал идею заменить изображения солнца на флаге страны из-за его схожести с подсолнухом. Об этом сообщает портал Bulak.kg.

Правительство решило оставить официальные документы с изображением флага актуальными до окончания срока их действия, в том числе паспорта и водительские удостоверения граждан. При отсутствии срока действия документы можно будет использовать до принятия уполномоченным госорганом решения об их замене.

В то же время в кабмине обратили внимание на неточности в законопроекте. Так, авторам документа указали на несоответствие в расчетах по тексту проекта со схематическим изображением флага.

В ноябре идею о замене изображения лучей солнца на флаге на прямые поддержал парламент Киргизии. Авторы нового проекта отмечают, что солнце с волнообразными лучами напоминает многим гражданам подсолнух.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о возрождении службы СМЕРШ. В 1940-е она искала предателей и расправлялась с ними без суда

      В России появилась новая мегатрасса

      Азербайджанские войска открыли огонь по армянским позициям

      Российского сержанта задержали за стрельбу из автомата в ходе конфликта

      Популярная юмористка раскрыла сложность работы в Comedy Club

      Россиян захотели накормить «дошираком» из сверчков

      В Европе нашли новый способ изъять часть российских активов

      Курс доллара превысил 91 рубль

      Не выпущенный за границу Порошенко решил подать в суд на пограничников

      Врач предупредил об опасных методах лечения распространенных зимой болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости