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09:32, 29 ноября 2023Бывший СССР

Парламент Киргизии поддержал изменение флага страны

Парламент Киргизии принял законопроект об изменении флага страны в первом чтении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) принял законопроект об изменении флага страны в первом чтении. Об этом пишет РИА Новости.

«На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 29 ноября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики»" в первом чтении», — рассказал представитель пресс-службы парламента.

Согласно законопроекту, на флаге предлагается изменить волнообразную форму лучей на прямую. Инициаторы проекта закона сообщили, что такие лучи у многих ассоциируются с подсолнухом. Как уточняется, растение не является основной сельскохозяйственной культурой Киргизии. По мнению депутатов, прямые лучи больше похожи на солнечные лучи.

28 ноября комитет парламента Киргизии в первом чтении одобрил изменение дизайна флага республики. Принятый документ предполагал частичное изменение рисунка государственного флага.

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      Кристина Есикова
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