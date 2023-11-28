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10:57, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Киргизии одобрили изменение дизайна флага

Парламент Киргизии одобрил изменение рисунка солнечных лучей на флаге страны
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Комитет парламента Киргизии в первом чтении одобрил изменение дизайна флага республики. Сообщение об этом опубликовали на сайте высшего законодательного органа страны.

Принятый документ предполагает частичное изменение рисунка государственного флага. По словам одного из инициаторов законопроекта депутата, Улана Примова, вместо волнообразной лучи примут форму, «четко напоминающую лучи солнца».

К работе над новой версией главного символа страны были привлечены авторы, которые занимались разработкой существующего флага республики на начальных этапах. Один из создателей изображения, Жусуп Матаев, отметил, что солнечные лучи изначально должны были иметь более узнаваемый вид, однако исходная версия проекта претерпела изменения.

Часть депутатов парламента высказалась за проведение референдума по данному вопросу, однако инициаторы законопроекта напомнили, что 32 года назад государственный флаг был утвержден не референдумом, а парламентом.

Ранее на Украине обсуждали возможность изменения флага и герба Киевской области из-за схожести с символами Москвы. В обоих случаях на изображения нанесен Георгий Победоносец.

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      Александр Курбатов
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