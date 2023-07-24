В Киевской области захотели изменить герб из-за его схожести с московским

Власти Киевской области захотели изменить флаг и герб из-за их схожести с символами Москвы

Власти Киевской области захотели изменить флаг и герб из-за их схожести с геральдическими символами Москвы и Московской области. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

На гербе Киевской области с 1999 года изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Похожее изображение есть на гербе Москвы и Московской области — оно было утверждено в XV веке при правлении Ивана III.

«Официальная символика Киевской области должна быть изменена! Сегодня представил депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов по новому гербу и флагу области. Дальше будет широкое обсуждение в общинах», — написал Кравченко.

По его словам, специалисты предлагают использовать в основе герба образ ангела. «Вариантов флага четыре - герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых синий, белый и пурпурный», — добавил глава администрации.

Ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предложила «дерусифицировать» название города Бровары Киевской области и заменить в нем букву «ы» на букву «и». Отмечается, что город носил название Бровари до 1919 года.