В названии города Бровары на Украине заменят одну букву

На Украине предложили дерусифицировать название города Бровары, изменив в нем одну букву

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предложила переименовать город Бровары в Киевской области, заменив одну букву в названии. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в своем Telegram-канале.

«Ему предлагается вернуть "историческое название" — Бровари. Так он назывался до 1919 года, пока советская власть не решила добавить окончание "ы"», — говорится в сообщении.

Нацкомиссия составила перечень городов и сел, которые рекомендуется переименовать в рамках «дерусификации», а также из-за несоответствия нормам государственного языка. В него также попал город Запорожье.

Ранее в Киеве дерусифицировали еще две улицы. В частности, названная в память о генерал-губернаторе Михаиле Драгомирове улица получила название в честь Андрея Верхогляда — майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.