На Украине собрались переименовать Запорожье

На Украине захотели переименовать Запорожье из-за несоответствия нормам украинского языка

На Украине задумались о том, чтобы переименовать Запорожье, находящийся под контролем Киева. Об этом сообщает Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине в Telegram-канале.

Такое решение может быть принято из-за несоответствия нормам украинского языка. По мнению специалистов, в названии содержатся отсылки к «российской имперской политике». Комиссия рекомендовала обосновать «целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название» в течение шести месяцев.

Уточняется, что филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень городов и сел, которые рекомендуется переименовать. Всего в список вошло 1400 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, приняли решение о переименовании 50 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР. Кроме того, подобные меры принимались и властями Киева. Так, названная в память о генерал-губернаторе Михаиле Драгомирове улица получила название в честь Андрея Верхогляда — майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, а улица Гвардейская была переименована в честь националистического батальона «Карпатская сечь».