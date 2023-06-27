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21:26, 27 июня 2023Бывший СССР

На Украине собрались переименовать Запорожье

На Украине захотели переименовать Запорожье из-за несоответствия нормам украинского языка

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

На Украине задумались о том, чтобы переименовать Запорожье, находящийся под контролем Киева. Об этом сообщает Нацкомиссия по стандартам государственного языка на Украине в Telegram-канале.

Такое решение может быть принято из-за несоответствия нормам украинского языка. По мнению специалистов, в названии содержатся отсылки к «российской имперской политике». Комиссия рекомендовала обосновать «целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название» в течение шести месяцев.

Уточняется, что филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень городов и сел, которые рекомендуется переименовать. Всего в список вошло 1400 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, приняли решение о переименовании 50 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР. Кроме того, подобные меры принимались и властями Киева. Так, названная в память о генерал-губернаторе Михаиле Драгомирове улица получила название в честь Андрея Верхогляда — майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, а улица Гвардейская была переименована в честь националистического батальона «Карпатская сечь».

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    Марина Совина
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