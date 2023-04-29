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18:23, 29 апреля 2023Среда обитания

В Запорожье переименовали 50 улиц

Forpost: в Запорожье решили переименовать 50 улиц

Фото: Reuters

Власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, приняли решение о переименовании 50 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР. Об этом сообщает Forpost.

В частности, депутаты Запорожского городского совета на сессии постановили переименовать улицу Молодогвардейскую в улицу Люботинскую, Тульскую — в Конотопскую, Сахалинскую — в Слобожанскую, Челябинскую — в Ирпенскую, а Дальневосточную — в Фазановую.

В дальнейшем депутаты планируют переименовать еще 200 улиц города.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.

Алиса Дмитриева
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