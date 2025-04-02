Глава ГКНБ Ташиев предложил переименовать грецкий орех в киргизский

В Киргизии не согласились с названием грецкого ореха и предложили переименовать его. Об этом заявил глава государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, видео его слов опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) журналист Откурбек Рахманов.

«Нигде в мире нет такой большой территории ореховых лесов. (...) Поэтому мы должны назвать его [грецкий орех] киргизским, а не грецким», — сказал Ташиев.

Он также заявил, что грецкий орех распространился по миру из Киргизии, а в Арсланбобе находится самая большая плантация на планете.

Ранее в Канаде опубликовали петицию с требованием переименовать улицу Гретцки в Эдмонтоне. Обращение подписало более 12 тысяч пользователей.