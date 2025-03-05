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14:03, 5 марта 2025Спорт

В Канаде потребовали переименовать улицу Гретцки

В Канаде потребовали переименовать улицу Гретцки из-за его поддержки Трампа
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lars Hagberg / Reuters

В Канаде потребовали переименовать улицу в Эдмонтоне, названную в честь бывшего хоккеиста Уэйна Гретцки. Петиция опубликована на сайте Change.org.

Автор петиции отметил, что чувствует себя преданным из-за того, что Гретцки поддержал нового президента США Дональда Трампа и присутствовал на церемонии инаугурации. Обращение подписало более 12 тысяч пользователей.

Ранее американский лидер заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата. «Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться», — сказал он.

В составе молодежной и взрослой сборных Канады Гретцки завоевывал бронзовые медали на чемпионатах мира и выступал на Олимпиаде-1998. В период с 1978 по 1988 год он представлял канадский клуб «Эдмонтон Ойлерс» в Национальной хоккейной лиге. Гретцки является рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах.

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