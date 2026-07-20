Моргенштерн поменял свой райдер после принятия иудаизма

Shot: Принявший иудаизм рэпер Моргенштерн убрал из своего райдера алкоголь и свинину

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) перешел на кошерный райдер на фоне принятия иудаизма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Алишер полностью отказался от алкоголя, исключил из списка блюд свинину и добавил в меню хумус. Также отмечается, что артист теперь готов прилететь на концерт в эконом-классе или приехать на поезде. Жить он готов в стандартном номере.

Артист прошел обряд посвящения в иудаизм в июне, став полноправным членом еврейской общины. Кроме того, он сменил имя на Исраэль Йегуда.

Ранее стало известно, что попросившему денег у фанатов Моргенштерну предрекли падение популярности. Со сцены артист признался, что переживает непростые времена, поэтому ему не стыдно «клянчить».