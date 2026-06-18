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12:48, 18 июня 2026Культура

Попросившему денег у фанатов Моргенштерну предрекли падение популярности

Рудченко: Моргенштерн продолжит просить у фанатов деньги из-за падения популярности
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко предрек рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) финансовые трудности из-за падения популярности. Его слова передает «Газета.Ru».

По информации StarHit, Моргенштерн попросил денег у гостей на корпоративе в Испании. Со сцены артист признался, что переживает непростые времена, поэтому ему не стыдно «клянчить». По мнению Рудченко, финансовое положение рэпера в обозримом будущем не улучшится.

«Популярность Моргенштерна будет продолжать падать из-за того, что он все реже и реже появляется в информационном поле. Соответственно, и монетизация, и приглашения на корпоративы, все в целом будет влиять на его благосостояние», — указал продюсер. Рудченко предположил, что исполнителю придется пробовать разные варианты, чтобы просто продолжать заниматься творчеством.

Ранее Моргенштерн официально сменил имя и веру. Теперь исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. Кроме того, артист прошел гиюр и стал евреем, присоединившись к народу Израиля.

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