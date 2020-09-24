Лишенного статуса вора в законе Ику Ростовского отдали под суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в Мосгорсуд для рассмотрения по существу уголовное дело 35-летнего гражданина Грузии, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, мужчине также вменяется использование поддельного паспорта и попытка незаконного пересечения госграницы России. Речь идет о криминальном авторитете Ираклии Джабуа, известном как Ика Ростовский, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Он был лишен статуса вора в законе.

По версии следствия, с августа 2014 года по настоящее время обвиняемый, имея статус так называемого вора в законе, пользовался безоговорочным авторитетом, соблюдал и сохранял преступные традиции и обычаи. Фигурант дела контролировал преступную деятельность на территории Московской, Ростовской областей и Красноярского края.

22 июля 2019 года авторитет пытался вылететь из московского аэропорта Домодедово в Турцию по поддельному паспорту гражданина Армении, но был задержан пограничниками.

Ика Ростовский неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабежи, а в последнее время находился в московском Центре временного содержания иностранных граждан.

Ираклий Джабуа родился 13 сентября 1985 года в Зугдиди. Короновали его летом 2014 года, однако вскоре группа криминальных авторитетов лишила его воровских полномочий, когда тот оказался в СИЗО-5 в Кашире. Под заявлением о лишении его статуса подписался в том числе и Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, лидер российского воровского мира.

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