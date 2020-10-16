ОМОН провел рейд в поисках смотрящего от наследника убитого вора в законе Гули

В Екатеринбурге бойцы ОМОНа провели масштабный рейд на овощебазе №4 в поисках смотрящего от наследника убитого главного вора Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Гули. Об этом сообщает URA.RU.

Официально в МВД заявили, что 15 октября сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели на территории продуктовой базы профилактическое мероприятие по борьбе с фальшивыми деньгами и выявление незаконных мигрантов. В ходе рейда правоохранители задержали девять человек, нарушивших миграционный режим, сотрудники ДПС выписали 12 различных протоколов.

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Источники издания сообщили, что неофициальной целью визита силовиков на овощебазу был поиск нового смотрящего от клана Гули — азербайджанского бизнесмена Самира, который держит там один из крупнейших складов. Он теперь отвечает за сбор кассы в интересах Нафика Бакинского — родного брата и наследника воровской империи Лоту Гули.

Обстановка на овощебазе недавно осложнилась: торговцы стали возмущаться новой схемой растаможки товаров: их принуждают пользоваться услугами брокера, связанного с одним из руководителей базы.

19 августа Гули был расстрелян в турецком ресторане. Киллер — Хаган Зейналов, известный как Хан Бакинский, — вошел в доверие к нему и считался одним из его приближенных. Изначально убийца рассказал турецким силовикам, что застрелил Гули из личной неприязни, но позже признался, что его наняли за несколько миллионов долларов. Однако гонорар киллеру не заплатили.

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