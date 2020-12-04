Суд разрешил возбудить дело о насилии против убитого сестрами Хачатурян отца

Басманный суд Москвы разрешил возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, которого убили его дочери из-за истязаний и сексуального насилия. Об этом ТАСС сообщили адвокаты сестер Хачатурян.

4 декабря 2020 года судья вынес решение, в котором признал незаконным отказ следователя в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи с его смертью. Основанием для этого стало ходатайство от сестер погибшего, которые настаивали на расследовании с целью его реабилитации. Ранее родственники Хачатуряна-старшего не хотели давать согласие на возбуждение дела против него.

Как следует из материалов проверки следственных органов, с ноября 2014 года и на протяжении всего времени, когда в семье не проживала мать сестер Хачатурян, ее супруг Михаил жестоко обращался со своими дочерями. Он систематически их избивал, унижал, подвергал сексуальному насилию. Вследствие этого у сестер развились психические и стрессовые расстройства.

Как пояснил их адвокат Алексей Липцер, если против Михаила Хачатуряна будет возбуждено дело, то его дочери будут признаны потерпевшими, «кем они и являются на самом деле».

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что он издевался над дочерями и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.