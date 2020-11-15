Умерла бабушка сестер Хачатурян

На 82-м году жизни умерла мать Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей. По предварительным данным, коронавирус спровоцировал у нее проблемы с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении семьи.

По словам источника, бабушка девушек тяжело переживала ситуацию с семье. Кроме того, она перенесла COVID-19 и инсульт. Информацию о гибели Лидии Хачатурян подтвердила и адвокат потерпевших Юлия Нитченко. «Вчера, да, но не от ковида. Возраст», — ответила она на вопрос о смерти подзащитной.

Лидия Хачатурян лишила внучек наследства и обвиняла их в убийстве отца. Как и остальная семья, пенсионерка была признана потерпевшей.

Убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.