Семья потерпевших по делу Хачатурян заразилась коронавирусом

У потерпевших по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, заподозрили заражение коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, одна из сестер Михаила Хачатуряна, Наира, госпитализирована. В то же время ее муж Геннадий Мучаелян и сестра Марина сдали тест на COVID-19. Сейчас они ожидают его результатов. Из-за вероятного заболевания потерпевшие по делу не смогут посетить очередное судебное заседание по делу, назначенное на вторник, 25 августа.

Как сообщила ТАСС представитель потерпевших Юлия Нитченко, коронавирусом, предположительно, заразились мать Михаила Хачатуряна, четыре его сестры и муж одной из них. Пока заболевание подтверждено только у одной сестры — Нелли, а «признаки заболевания у всех выражены по-разному». Она добавила, что вся семья сейчас находится на карантине, а назначенное на 25 августа судебное заседание пройдет только в присутствии адвокатов потерпевших.

В свою очередь, представители защиты сестер Хачатурян заявили агентству, что девушки чувствуют себя нормально, признаки заражения коронавирусом у них отсутствуют.

Ранее стало известно, что двух старших сестер Хачатурян будут судить присяжные. Соответствующее ходатайство защиты было удовлетворено Мосгорсудом в ходе предварительных слушаний, которые проходили в закрытом режиме. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда, отбор присяжных в коллегию начнется 31 августа. Дело в отношении младшей из сестер, Марии, рассмотрит Бутырский суд Москвы отдельно — 10 августа. Эксперты признали, что она была невменяемой в момент совершения преступления, поэтому наказание ей не грозит.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что родитель издевался на девушками и насиловал их. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.