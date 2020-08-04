Появилось новое видео издевательств отца над сестрами Хачатурян

В сети появилось новое видео с убитым дочерьми Михаилом Хачатуряном. Ролик во вторник, 4 августа, в своем Telegram-канале публикует издание «360».

На кадрах, предположительно, снятых убитым, виден мусор. Мужчина возмущается, что вынужден так жить и самостоятельно убираться в доме. Ненадолго в кадре появляются собака и одна из сестер, лежащая на кровати перед телевизором. Мужчина комментирует все снятое, называя дочерей тварями, мразями и грязными собаками.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что родитель издевался на девушками и насиловал их. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

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