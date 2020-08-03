Адвокат рассказала о своем страхе перед убившими отца сестрами Хачатурян

Адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы родственников убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, высказала опасения за свою жизнь. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Мы увидели сейчас в зале судебного заседания двух человек в масках и с автоматами. К сожалению, эти люди охраняли не нас, они охраняли представителя Генпрокуратуры. Экспертиза признала сестер опасными для общества. Откровенно говоря, я каждый раз боюсь находиться с ними. Мы тоже будем просить предоставить нам защиту. Им грозит максимальное наказание для женщин до 20 лет. Знаете, прихватить еще кого-нибудь с собой... мы боимся», — сказала адвокат.

Ранее 3 августа стало известно, что двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, будут судить присяжные. Отбор в коллегию начнется в Мосгорсуде 31 августа.

Дело в отношении младшей из сестер, Марии, рассмотрит Бутырский суд Москвы отдельно — 10 августа. Эксперты признали, что она была невменяемой в момент совершения преступления, поэтому наказание ей не грозит. Суд рассмотрит вопрос о направлении обвиняемой на принудительное лечение. Ее будут судить трое профессиональных судей.

Судебные процессы пройдут в закрытом режиме.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что родитель издевался над девушками и насиловал их. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

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