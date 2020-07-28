Названа дата начала процесса по делу одной из сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы начнет рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестер Хачатурян, Марии, 10 августа, заявила адвокат Валентина Фролова. Об этом сообщает ТАСС.

Заседания пройдут в закрытом режиме. Рассматривать дело будет коллегия судей, без присяжных. Потерпевшая сторона будет оспаривать экспертизу о невменяемости Марии Хачатурян.

По делу старших сестер Крестины и Ангелины досудебная подготовка назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 31 июля. Суд отказался объединять дела сестер Хачатурян в единое производство.

13 июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех сестер Хачатурян, после чего уголовное дело передали в суд. Дело против младшей сестры Хачатурян рассматривает Бутырский суд Москвы, а ее старших сестер — Московский городской суд.

3 декабря 2019 года СКР завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, испытывая острую личную неприязнь к отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, голове и шее. От полученных травм мужчина скончался.