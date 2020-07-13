Дело сестер Хачатурян передали в суд

В Москве Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех сестер Хачатурян, убивших отца, уголовное дело передали в суд. Об этом со ссылкой на адвоката одной из обвиняемых Алексея Липцера, сообщает ТАСС.

По словам защитника, обвинительное заключение подписано заместителем генпрокурора России, который в декабре 2019 года возвращал дело с указанием Следственному комитету России (СКР) переквалифицировать дело в связи с нахождением сестер в состоянии необходимой обороны. Тем не менее в подписанном прокурором заключение говорится, что они обвиняются в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору.

Дело против младшей сестры Хачатурян будет рассматривать Бутырский суд Москвы, а ее старших сестер — Московский городской суд.

31 января сообщалось, что Генпрокуратура подтвердила наличие психотравмы у сестер Хачатурян, отказавшись передать дело в суд. По версии прокуратуры, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом.

3 декабря 2019 года СКР завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, испытывая острую личную неприязнь к отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также по голове и шее. От полученных травм мужчина скончался.

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