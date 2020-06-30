Одну из сестер Хачатурян попросили направить на лечение в психбольницу

Главное следственное управление Следственного комитета России направило в прокуратуру уголовное дело с постановлением о применении принудительного лечения для одной из сестер Хачатурян. Об этом во вторник, 30 июня, сообщается на сайте СКР.

В ходе следствия было установлено, что двое из сестер в момент убийства могли осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Дело в их отношении направлено прокурору с обвинительным заключением. В отношении третьей сестры выписано постановление о направлении на лечение в психиатрическую больницу.

Ранее в июне сообщалось, что в деле сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, добавилось еще три тома. Следователи вновь допросили сотрудников школы, где учились сестры, и представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Все полученные сведения, по мнению адвокатов, подтверждают, что девушки защищали свою жизнь. Следствие же по-прежнему считает, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве.

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