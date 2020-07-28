Дело одной из сестер Хачатурян отказались возвращать в Генпрокуратуру

Бутырский суд Москвы отказался возвращать в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян — Марии. Об этом сообщила адвокат Валентина Фролова, передает ТАСС.

Как сказала Фролова, дело оставляют в суде для рассмотрения по существу.

13 июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех сестер Хачатурян, после чего уголовное дело передали в суд. Дело против младшей сестры Хачатурян рассматривает Бутырский суд Москвы, а ее старших сестер — Московский городской суд.

3 декабря 2019 года СКР завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, испытывая острую личную неприязнь к отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также по голове и шее. От полученных травм мужчина скончался.