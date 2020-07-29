Обнародована переписка сестер Хачатурян с подругами об издевательствах отца

Появилась часть переписки сестер Хачатурян, убивших отца, с подругами. Сообщения обнародовал Telegram-канал Mash.

В них младшая из сестер, Мария, жалуется на регулярные избиения Михаила Хачатуряна. Она рассказала знакомой, что отец заставил их мать уйти, приставив к ее голове пистолет и пригрозив всех расстрелять. Кроме того, Мария написала, что отец пристает к ее старшей сестре Ангелине. «К Ангелине как приставал, так и будет. Она не может ему ничего сказать, всегда соглашается на все. Ко мне боится, потому что знает, что не промолчу», — говорится в сообщении.

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Другая сестра — Крестина — написала своей знакомой, что отец посреди ночи выгонял ее из дома из-за неглаженой рубашки. «Начала сильно нервничать, рыдать и задыхаться. И грохнулась, малые меня в сознание приводили и ревели», — рассказала девушка и добавила, что отец ударил сестер пистолетом по голове.

Генеральная прокуратура 13 июля утвердила обвинительное заключение в отношении трех сестер Хачатурян, после чего уголовное дело передали в суд. Дело против младшей сестры Хачатурян рассматривает Бутырский суд Москвы, а ее старших сестер — Московский городской суд.

Расследование дела было завершено 3 декабря 2019 года. По данным следствия, 27 июля 2018-го три сестры Хачатурян, испытывая острую личную неприязнь к отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, голове и шее. От полученных травм мужчина скончался.