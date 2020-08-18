Адвокат оценила опубликованную переписку сестер Хачатурян с друзьями

Адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы родственников Михаила Хачатуряна, оценила опубликованную переписку его дочерей с друзьями в беседе с телеканалом «Москва 24».

Нитченко отметила, что переписка была удалена в соцсетях и на телефонах девушек, однако следователи частично ее восстановили. По мнению адвоката, сохраненные сообщения подтверждают версию о том, что сестры заблаговременно готовились к убийству отца. «Они писали, что "скоро у них в жизни все наладится", скоро "пахана" не будет, заживут по-другому, вот тогда и начнут тусить», — процитировала она.

При этом с телефона самого Хачатуряна ничего удалено не было, подчеркнула Нитченко. Кроме того, в его переписке не нашли никаких доказательств насилия над девушками. Адвокат подтвердила, что отец иногда нецензурно выражался в сторону дочерей, потому что они доводили его до сумасшествия своим поведением.

«Отец действительно требовал, чтобы дома было чисто, убрано, были поглажены вещи. И каждый раз они об этом рассказывали как о какой-то каторге», — заключила она. Однако и сами девушки называли отца не иначе как «паханом» и другими нецензурными словами. Также сестры придумывали извращенные методы мести Хачатуряну, в частности, мусорили в комнате и кормили отца собачьим кормом, утверждает адвокат.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что родитель издевался над девушками и насиловал их. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.