В невменяемости младшей из сестер Хачатурян усомнились

Приехавшие на место смерти убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна фельдшеры дали показания на процессе по делу Марии Хачатурян, которую судят отдельно от старших сестер. Их рассказ заставил усомниться в невменяемости младшей их обвиняемых. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам прибывших на место трагедии медиков, Мария Хачатурян, по сравнению с шокированными случившимся Ангелиной и Крестиной, оказалась самой адекватной и даже первой объяснила произошедшее. Со слов одной из фельдшеров, Ирины, плачущая Мария рассказала им, что все три девушки — сестры, а в луже крови лежит их отец.

Как отмечает представитель потерпевших по делу, сестер убитого и мужа одной из них, Георгий Чугуашвили, показания медиков свидетельствуют, что Марии был поставлен некорректный диагноз, она была вменяемой, в том числе на момент совершения преступления. Чугуашвили считает, что она пыталась пустить правоохранителей по ложному следу, говоря им о самообороне. Кроме того, полагает он, если бы у девушки были какие-то признаки психических отклонений или неадекватности, прибывшие на место происшествия медики заметили это и вызвали бригаду психиатров, однако этого не потребовалось.

«Сегодня мы получили очередное подтверждение, что экспертиза, проведенная на основе двух томов уголовного дела, коих сейчас более двадцати, не выдерживает никакой критики», — подчеркнул представитель потерпевших по делу. Поэтому, считает он, должна быть назначена повторная экспертиза. «Сестер должен судить один суд. На мой взгляд, все трое осознавали то, что они совершили», — заключил Георгий Чугуашвили.

Ранее эксперты признали, что младшая из сестер Хачатурян, Мария, была невменяемой в момент совершения преступления, поэтому наказание ей не грозит. Ее дело рассматривается отдельно от старших сестер, которых будет судить суд присяжных.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что родитель издевался на девушками и насиловал их. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.