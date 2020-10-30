Адвокаты заявили о затягивании суда по делу убивших отца сестер Хачатурян

Адвокаты Мари Давтян и Ярослав Пакулин, защищающие обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян, сообщили о затягивании процесса. Об этом они рассказали «Ленте.ру».

По словам Давтян, адвокат Ярослав Пакулин, представляющий интересы Марии Хачатурян рассказал, что во время последнего процесса в Бутырском районном суде адвокат потерпевшей стороны Григорий Чугуашвили сообщил, что «никакого отбора присяжных в Московском городском суде 5 ноября не состоится», а процедура опять будет отложена. Она была назначена на 31 августа, однако дважды переносилась. Следующая дата отбора присяжных — 5 ноября.

Дело Марии Хачатурян рассматривается отдельно от старших сестер, так как материалы дела были выделены из общего уголовного дела в отдельное производство — экспертиза показала, что она, в отличие от старших сестер Крестины и Ангелины, не могла осознавать значения своих действий.

Давтян, адвокат Крестины Хачатурян, уточнила, что Московский городской суд откладывает отбор присяжных из-за необходимости обеспечить явку всех потерпевших и их представителей, однако неявка потерпевшего или его представителя не является препятствием для рассмотрения дела или отбора присяжных — это решение принимает только суд.

«Это, безусловно, намеренное затягивание. Другой, центральный вопрос, почему этому затягиванию потакает суд, потому что отбор присяжных — долгий и тяжелый процесс, занимающий много времени и сил даже в аппарате суда. Каждый раз вот так переносить — это сложно для судей, и обычно они на это не идут», — пояснила Давтян. Она добавила, что в день отбора присяжных в суд оба раза являлось достаточное количество кандидатов, больше 40 человек, и это «счастье для судов».

Адвокат Ярослав Пакулин сообщил, что в суде зашел спор о следующей дате заседания, но его вынужденно отложили не на неделю, а на две, так как представитель потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили заявил, что ему якобы неудобен запланированный ранее вторник. Тогда судья спросила, что он будет делать, если 5 ноября отберут присяжных по основному делу. «Он руками взмахнул: ваша честь, какие присяжные, какой ноябрь, — пересказал его слова Пакулин. — У нас там возврат дела планируется, мы будем добиваться, чтобы все вернули обратно в Следственный комитет, объединили и рассматривали с другими формулировками».

По словам Пакулина, в параллельном процессе, который идет в Московском городском суде, потерпевшая сторона неоднократно откладывала заседания «удобным способом» — родственники Михаила Хачатуряна якобы находятся на лечении и из-за этого не могут явиться в суд. В результате уже дважды срывался процесс по отбору коллегии присяжных заседателей.

Потерпевшую сторону представляют трое родственников и шесть юристов. Защита ожидает, что суд потребует от них определиться с постоянным представителем и делегировать ему право на участие в отборе присяжных. При этом, по словам Пакулина, в Бутырском суде постоянно появляется только один адвокат — другие чередуются или не являются вовсе, а родственники иногда не приходят вообще.

Пакулин также пояснил, что тактика родственников погибшего Хачатуряна связана с их желанием вернуть дело обратно в прокуратуру. «Они полагают, что возврат дела позволит изменить мотив с нынешнего, вызванного преступным поведением отца, на корыстный», — пояснил адвокат, — Они также пытаются добиться отмены постановления о расследованных фактах истязания и совершенного Хачатуряном насилия, в том числе сексуального, по отношению к дочерям». Как полагает Пакулин, потерпевшая сторона намеренно откладывает старт разбирательства в Московском городском суде. «Оно должно было начаться давно, еще в августе», — объяснил он, добавив, что защита настаивает на версии о необходимой обороне. Он также уточнил, что корыстный умысел неоднократно проверялся органами следствия и подтверждения не нашел.

Сестры Хачатурян совершили убийство отца, Михаила Хачатуряна, 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.