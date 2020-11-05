Отбор присяжных по делу убивших отца сестер Хачатурян сорвался

В Мосгорсуде в третий раз сорвался отбор присяжных для рассмотрения уголовного дела двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер.

По его словам, процесс отложен до 2 декабря по просьбе потерпевшей стороны в связи с болезнью двух родственниц погибшего. Защита обвиняемых полагает, что потерпевшие намеренно затягивают слушания.

Ранее отбор присяжных также не состоялся по причине неявки заболевших новой коронавирусной инфекцией родных погибшего. В суд оба раза являлось достаточное количество кандидатов, больше 40 человек, и это «счастье для судов», отмечала адвокат одной из сестер Мари Давтян.

Параллельно в Бутырском суде Москвы идет процесс над младшей сестрой Хачатурян Марией, которая была признана невменяемой на момент совершения преступления и находилась в несовершеннолетнем возрасте.

Сестры Хачатурян совершили убийство отца, Михаила Хачатуряна, 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.