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Россиянку задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Мытищах задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольгу Врадий.

Тело новорожденной девочки нашли в квартире без внешних признаков насилия. Экспертиза показала, что младенец скончался из-за черепно-мозговой травмы. Мать ребенка — иностранка 1990 года рождения, которая самостоятельно родила девочку в съемной квартире.

Ранее жительница Кировграда насмерть забила молотком четырехлетнюю дочь, а потом попыталась совершить самоубийство. 35-летняя мать и ее семья не состояли на учете службы по делам несовершеннолетних. Убитая девочка была единственным ребенком в семье и ходила в детский сад.

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