Россиянка забила молотком четырехлетнюю дочь

Жительница Кировграда Свердловской области насмерть забила молотком свою четырехлетнюю дочь, а потом попыталась совершить самоубийство — ее успели спасти. Об этом сообщает РИА Новости.

Факт также подтвердили в Следственном комитете. «[Женщина] сейчас находится в больнице в связи с телесными повреждениями, которые она причинила сама себе после случившегося», — говорится на сайте регионального управления ведомства.

По словам начальника пресс-службы регионального главка полиции Валерия Горелых, 35-летняя мать и ее семья не состояли на учете службы по делам несовершеннолетних, пишет Znak. Убитая девочка была единственным ребенком в семье и ходила в детский сад, отметил Горелых.

В Следственной комитете по факту происшествия возбудили дело по статье 105 УК («Убийство малолетней»).

Ранее в психиатрическую клинику отправили мать, которая полгода держала новорожденную девочку в шкафу. Девочка жила в сумке. Все это время ребенка подкармливал старший сын. Младенца обнаружили подруги женщины, забрали с собой и обратились в полицию. Мать не состояла на учете по беременности и не рожала в роддоме.